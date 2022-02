Ghilarza, 78enne trovato morto in casa: massacrato e ucciso

Dramma nella serata di ieri martedì 22 febbraio 2022 a Ghilarza, in provincia di Oristano in Sardegna. Un uomo anziano di 78 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata in via Regina Margherita, al momento non è noto se si sia trattata di una rapina finita male o di una vendetta. La vittima, Tonino Porcu, era un ex allevatore ormai in pensione.

È stata la donna che lo aiutava in casa con le pulizie a capire che c’era qualcosa che non andava, per tutto il giorno aveva provato a contattarlo senza però ricevere alcuna risposta. In serata in preda alla preoccupazione ha deciso di recarsi a casa sua, giunta sul posto ha capito che era successo qualcosa e ha allarmato un nipote della vittima che abita lì vicino. L’uomo si è precipitato sul posto, a Ghilarza, non appena è entrato in casa ha trovato tutto a soqquadro, lo zio era disteso sul suo letto senza vita.

Gli aggressori prima di ucciderlo lo hanno massacrato di botte, Tonino Porcu aveva il volto tumefatto e c’era sangue ovunque. In seguito alla tragica vicenda tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine, della Scientifica e del medico legale sul posto. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto l’accaduto, al momento dell’aggressore/i non c’è traccia.

LEGGI ANCHE -> Brescia, gemelli accoltellano la sorella: i due hanno ammesso le loro colpe