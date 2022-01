I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l’8 gennaio 2022 a Trieste, dove il 17enne Robert Trajkovic è stato ucciso dal suo migliore amico, il 21enne Alì Kashim. Il motivo? A scatenare la sua ira è stata la gelosia. Da mesi i due non andavano più d’accordo, ad allontanarli una ragazza. Quest’ultima è l’ex fidanzata del 21enne, dopo la loro rottura aveva iniziato a frequentare Robert scatenando l’ira dell’ex.

LEGGI ANCHE -> Trieste, 21enne strangola l’amico 17enne. Parla la madre: “Era come un figlio”

In più occasioni Alì e Robert si erano scontrati per la 19enne, erano volati anche insulti pesanti e minacce. La notte in cui è stato ucciso il 17enne avrebbe dovuto incontrare la fidanzata in un ostello, l’amico gli ha però fatto un agguato ed è presto scoppiata una violenta lite tra loro. Un litigio che in poco tempo si è trasformato in una vera e propria tragedia. Il 21enne ha strangolato l’amico con un vecchio laccio e lo ha lasciato a terra senza vita nel sottoscala. Quando gli agenti si sono presentati a casa sua è stato colto da un malore, ha poi confessato che la sua intenzione era solo quella di spaventare il 17enne, non aveva premeditato di ucciderlo. Il ragazzo si trova ora in carcere.

LEGGI ANCHE -> Robert ucciso dall’amico, parla la sorella: “Aveva un sorriso gioioso e innocente”

Sono emersi nuovi dettagli in merito all’omicidio di Robert Trajkovic, la 19enne contesa tra lui e il 21enne è indagata per favoreggiamento. A quanto pare la ragazza è finita sul registro degli indagati in seguito alle dichiarazioni rilasciate davanti agli investigatori da parte di alcuni amici dei due ragazzi. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alla responsabilità della ragazza nella vicenda.