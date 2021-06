Saman Abbas, parla il fidanzato: “Possono uccidermi, non mi importa”

Saman Abbas è sparita da circa due mesi, la giovane 18enne pakistana si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan. Ad allarmare le forze dell’ordine dopo la sua scomparsa è stato il fidanzato, agli agenti ha raccontato che la ragazza aveva paura della sua famiglia, aveva ricevuto delle minacce di morte e temeva che le sarebbe successo qualcosa. Il fratello della vittima è convinta che sia stato lo zio ad ucciderla.

Dalle indagini svolte in questi mesi è emerso che il padre di Saman si era presentato insieme ad alcuni uomini a casa del suo fidanzato per minacciare lui e la sua famiglia. L’uomo lo intimò a lasciare la figlia altrimenti li avrebbe uccisi tutti. Il ragazzo è tornato a parlare della vicenda ospite a Chi l’ha visto?, nella puntata che andrà in onda stasera, mercoledì 30 giugno 2021 su Rai Tre. Tra le varie cose, il 21enne ha detto: “Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi“. Il ragazzo dopo la scomparsa di Saman Abbas vuole la verità.

Continuano le ricerche del corpo di Saman Abbas, la famiglia è ancora in fuga

A Novellara le ricerche del corpo della giovane 18enne pakistana continuano, stanno controllando tutte le serre e le aree che ad oggi non sono state ancora esplorate. Dopo averla uccisa i familiari di Saman Abbas potrebbero averla sotterrata proprio lì. Per l’omicidio della ragazza cinque persone sono indagate: i genitori, lo zio e due cugini. Di questi solo uno dei cugini è stato arrestato e condotto nel carcere di Reggio Emilia, gli altri indiziati si trovano ancora in fuga.