Saman Abbas: il fratello svela dove è stato sepolto il corpo

Dopo aver ribadito nei giorni scorsi che ad uccidere Saman Abbas sia stato lo zio Danish Hasnain, il fratello della 19enne pakistana ha anche rivelato dove potrebbe essere stato sepolto il suo corpo. La giovane ragazza è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, da quasi un mese e mezzo e di lei non c’è ancora nessuna traccia. Durante l’incidente probatorio che si è svolto lo scorso venerdì 18 giugno 2021 il fratello ha accusato ancora lo zio dicendo che l’ha uccisa lui, pensa che potrebbe averla strangolata.

Il ragazzino ha anche indicato il luogo in cui la sorella potrebbe essere stata sepolta dopo che le hanno tolto la vita. All’inizio delle indagini, probabilmente per paura di ritorsioni, il fratello di Saman Abbas aveva detto che non sapeva dove potesse essere stato nascosto il corpo. Nelle ultime ore si sarebbe però lasciato sfuggire nuovi dettagli sulla vicenda. Continueranno la prossima settimana le ricerche del cadavere della 19enne pakistana. Saranno ispezionate soprattutto tutte le serre che fino ad ora non sono state controllate. È lì che la famiglia della ragazza potrebbe aver nascosto il suo corpo dopo averla uccisa.

Altre persone sono coinvolte nell’omicidio di Saman Abbas?

Nelle scorse ore è emerso un ulteriore dettaglio, a quanto pare altre persone potrebbero coinvolte nell’omicidio di Saman. Al momento, però, gli indiziati restano cinque: i genitori, lo zio e due cugini. Di questi solo uno dei cugini è stato arrestato e condotto nel carcere di Reggio Emilia, gli altri indiziati si trovano ancora in fuga.

