Il 17enne Robert è stato ucciso lo scorso 7 gennaio 2022 a Triste dal suo migliore amico, il 21enne Alì. Erano amici da quando erano solamente dei bambini, uscivano con gli stessi amici fino a pochi mesi fa. Ad allontanarli una ragazza di 19 anni, ex dell’aggressore. I due erano stati un anno in Germania, dove avevano vissuto insieme, tornati in Italia il loro rapporto si era però rovinato.

La ragazza si è poi avvicinata a Robert, i due si sono innamorati, l’inizio della loro relazione ha però scatenato l’ira di Alì. Più volte avevano litigato pesantemente, tra minacce e insulti. L’ultima lite scoppiata vicino l’Ostello in cui il 17enne avrebbe dovuto incontrare la fidanzata, è stata per lui fatale. Il 19enne lo ha strangolato con un vecchio laccio e lo ha lasciato a terra senza vita nel sottoscala.

Fermato dalle forze dell’ordine ha dichiarato che la sua intenzione non era quella di ucciderlo ma di spaventarlo, la loro lite però ha poi preso una brutta piega. A Fanpage.it la sorella della giovane vittima ha fatto sapere che sentono molto la mancanza di Robert, è sempre nel suo cuore e non riesce a smettere di pensare a ciò che è successo. Tra le varie cose, in preda al dolore, ha poi detto: “A Trieste lo portavo con me a fare compere o al McDonald’s. Lui era felice. Aveva un sorriso gioioso e innocente. Non lo dimenticherò mai” La madre del 17enne, invece, ha postato una foto di Alì su Facebook e ha scritto: “Questo è il killer che ha ucciso mio figlio”