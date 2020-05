Travagliato, tenta di strangolare la moglie: il figlio lo fa arrestare

Sfiorata la tragedia a Travagliato, un uomo di 40 anni ha tentato di strangolare la moglie 43enne all’interno del loro appartamento. Fortunatamente il figlio della coppia ha impedito al padre di uccidere la madre. La violenta vicenda si è svolta lo scorso 20 maggio, è stata però resa nota nella mattina di oggi 28 maggio.

Non appena l’uomo ha messo le mani al collo alla moglie, il figlio più grande della coppia, un ragazzino di soli 14 anni, si è messo in mezzo per convincere il padre a non strangolare la mamma. I fratelli più piccoli del 14enne hanno 6 e 4 anni, grazie a lui non sono rimasti senza mamma. Dopo aver convinto il padre a non uccidere la 43enne, il figlio della coppia ha allarmato le forze dell’ordine, è stato molto coraggioso. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta a Travagliato. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in evidente stato di shock, sul collo aveva chiari segni di strangolamento.

Ai carabinieri la donna ha ammesso che il marito aveva provato ad ucciderla strangolandola, ha poi confessato che non era la prima volta che la picchiava, i maltrattamenti infatti andavano avanti da tempo. Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, dopodiché è stato portato in carcere in attesa del processo.