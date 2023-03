Trieste, accoltella l’ex e scappa: 39enne dopo la fuga si consegna alla Polizia

Nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo 2023, un uomo di 39 anni kosovaro ha tentato di uccidere l’ex fidanzata, i fatti si sono svolti a Trieste. Il giorno precedente l’uomo l’aveva presa a schiaffi ma la vittima, una 45enne di origini bosniache, non aveva sporto denuncia. Probabilmente lui non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Ieri si è recato di nuovo sotto casa sua ma questa volta l’ha più volte colpita con un coltello.

Dopo aver accoltellato l’ex sotto casa sua, un appartamento situato in via del Veltro a Trieste, l’uomo si è subito dato alla fuga. In seguito alla segnalazione il personale medico del 118 e le forze dell’ordine si sono precipitate sul luogo dell’aggressione, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara. Quando l’ex fidanzato le ha fatto l’agguato stava rientrando a casa. Era uscita con delle amiche per festeggiare la festa della donna. L’uomo l’ha colpita con diverse coltellate, uno dei fendenti le ha danneggiato un polmone.

Dopo una notte in fuga il 39enne si è consegnato di sua spontanea volontà alla Polizia, confessando ciò che aveva fatto. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato nel carcere del Coroneo.

