Roma, picchia brutalmente l’ex durante una lite: è caccia all’uomo

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio 2023 a Roma, nei pressi della stazione della metropolitana della linea A in via dell’Arco di Travertino. Intorno all’una una donna in preda alla paura ha iniziato ad urlare per strada chiedendo aiuto ai passanti, oltre che spaventata era anche ferita.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri a Roma. Ai poliziotti la vittima ha raccontato di essere stata brutalmente picchiata dall’ex compagno e di essere riuscita a darsi alla fuga. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118, per ricevere le cure necessarie la donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni.

Gli agenti dopo aver ascoltato la vittima e le testimonianze dei passanti hanno subito avviato le indagini nel tentativo di rintracciare il prima possibile l’uomo che ha aggredito con così tanta violenza l’ex compagna. La donna è stata picchiata in modo brutale ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, i medici hanno riferito che è stabile. Le ferite presto guariranno ma resta comunque un grande spavento per ciò che ha subito. Intanto, la Polizia è ancora alla ricerca dell’aggressore che rischia un’accusa di tentato omicidio.

