Giugliano in Campania, bimba ingerisce droga: denunciato il padre

Sfiorata la tragedia nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023, i fatti si sono svolti a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli. Una bimba di soli due anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono, dove è stata tenuta in osservazione ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

La piccola era in casa con i suoi genitori, un appartamento situato a Giugliano in Campania quando si è sentita male. Al personale medico il padre, un uomo di 33 anni, ha rivelato che potrebbe aver ingerito delle sostanze stupefacenti. In seguito alla segnalazione dei medici in ospedale si sono precipitati i Carabinieri per le dovute indagini. All’alba di questa mattina gli agenti si sono recati all’interno dell’abitazione in cui si è svolta la vicenda per effettuare una perquisizione. Tra le mura domestiche hanno trovato e sequestrato 2,3 grammi di hashish.

Il padre della bimba di due anni è stato denunciato e dovrà rispondere al reato di lesioni personali colpose, è stato anche segnalato alla prefettura. Ciò che è successo nella notte verrà anche segnalato ai servizi sociali. Fortunatamente la bimba sta bene, è stata giudicata guaribile in due giorni.