Grottaferrata, lascia il figlio in auto per giocare alle slot: denunciato

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre 2022 a Grottaferrata, comune della città di Roma. Un uomo moldavo di 46 anni non si è fatto scrupoli a lasciare il figlio di soli otto anni chiuso in auto da solo. Perché lo ha fatto? Per potersi recare in una sala giochi per giocare alle slot machine.

Alcuni passanti intorno alle 22.30 hanno notato il bimbo che piangeva da solo in auto e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Il veicolo era parcheggiato in via delle Sorgenti di Squarciarelli, a Grottaferrata. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta l’assurda vicenda. In poco tempo gli agenti hanno rintracciato il 46enne, si trovava in una sala giochi situata a breve distanza dal luogo in cui aveva parcheggiato l’auto.

L’uomo stava spendendo i suoi soldi alle video lottery, senza preoccuparsi del fatto che avesse lasciato il figlio di otto anni da solo in macchina. Dopo averlo rintracciato i Carabinieri hanno denunciato il 46 per abbandono di minori. Il bimbo è stato subito affidato alla madre, fortunatamente a parte lo spavento non ha riportato alcuna conseguenza.

