Milano, disastro aereo: il Pilatus cade in picchiata e poi esplode [VIDEO]

In un video girato da una macchina che viaggiava sulla Tangenziale Est, di poco più di due secondi, si vede il Pilatus totalmente fuori controllo.

Nel filmato, girato alle 13:00 del 3 ottobre a Milano, viene ripresa la caduta del mezzo.

Pochi istanti terribili seguiti dall’esplosione dell’aereo e una palla di fuoco.

Gli inquirenti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere, che potrebbero avere ripreso il volo e la caduta.

Milano: nominato un consulente tecnico

C’è grande cautela nell’ipotizzare un incendio a bordo, in attesa di un riscontro con la documentazione delle immagini o dalle analisi della scatola nera.

Questo perchè il pilota rumeno, Dan Petrescu, non ha mai lanciato alcun allarme in merito.

Il professor Marco Borri, ex docente del Politecnico e responsabile del Dipartimento di Ingeneria Aerospaziale, è stato nominato dai magistrati consulente per le indagini tecniche.

Nella giornata di ieri, martedì 5 ottobre, è stato eseguito un ulteriore sopralluogo per analizzare i resti del velivolo.

L’ultimo contatto radio

Le 13:07 consistono nel momento in cui il Pilatus si è schiantato, discostandosi dalla rotta prestabilita.

“Perchè avete deviato? Per evitare una turbolenza?“, chiedono gli uomini dal Centro di Controllo di Linate, “no” è la risposta che arriva dal pilota.

Dopo un minuto il mezzo scompare dai monitor, senza alcuna richiesta di aiuto.

Tra le ipotesi uno stallo del motore ma non è escluso un possibile malore del pilota o un disorientamento spaziale, una volta trovatosi sopra le nuvole.

Le testimonianze sul disastro

Andrea, 19 anni, ha assistito al disastro in diretta: “Ho visto l’aereo scendere in picchiata e poi schiantarsi lì. Un botto potente, e poi pezzi di ferro dappertutto. Mi sono spaventato, ho chiamato gli amici”.

La prima chiamata al 112 è delle 13.09.

Michele Pugliese, direttore dei lavori spiega: “Quella è una stazione dei pullman, con foresteria e bar. Domani ci sarebbero stati gli operai“.

“L’aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato“, così alcun testimoni.

Chiuso, ma solo per dieci minuti, anche l’aeroporto di Linate, da cui il veivolo era partito pochi minuti prima dal terminal riservato ai voli privati, diretto a Olbia, in Sardegna.