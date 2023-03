Giugliano in Campania, ubriaco aggredisce la compagna: arrestato

I fatti si sono svolti nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo 2023 a Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli. Probabilmente in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 29 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. Lui, già noto alle forze dell’ordine, era completamente ubriaco.

In un primo momento il 29enne in preda all’ira ha buttato fuori di casa la compagna e il loro bambino di un anno, subito dopo l’ha aggredita. Terrorizzata dal comportamento violento del compagno è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Giugliano in Campania. L’uomo ha continuato ad inveire contro la donna anche davanti agli agenti, era fuori di sé. A causa del suo stato di alterazione psico-fisica per i militari non è stato semplice bloccarlo, dopo esserci riusciti hanno evitato che la situazione degenerasse ancora.

Dopo l’arresto il 29enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giusto. La compagna insieme al figlio di un anno potranno ora tornare a vivere serenamente, senza dover fare più i conti con il comportamento violento dell’uomo.

