La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 24 marzo 2023 a Roma, a perdere la vita un neonato di soli 20 giorni. Cosa è successo? Era ancora l’alba quando in zona Colonna una donna in preda alla disperazione e alle lacrime ha chiesto aiuto ad una pattuglia dei carabinieri che stava svolgendo un controllo di routine.

Tra le braccia la donna aveva il figlio neonato che piangeva. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto. Le condizioni del bambino sono apparse sin da subito disperate, i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza al policlinico Tor Vergata di Roma. Le forze dell’ordine hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale, per il piccolo sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. La giovanissima vittima quando è arrivata in ospedale era già morta, la madre è apparsa disperata e sotto shock per l’accaduto.

Sulla vicenda indagano i militari, al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di una circoncisione fatta in casa finita male. Sembra infatti che il neonato sia morto a causa di una emorragia causata da qualche complicazione che si è manifestata durante il rituale. La causa esatta del decesso, però, non è stata ancora accertata.

