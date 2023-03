Rapallo, 12enne si lancia dalla finestra della scuola: è grave

La drammatica vicenda si è svolta a Rapallo, comune della città di Genova, e ha sconvolto tutti. Mentre era a scuola, una classe di prima media dell’Istituto Giustiniani, una ragazzina di soli 12 anni al termine delle lezioni si è resa protagonista di un gravissimo gesto che potrebbe costarle la vita.

Cosa è successo? Stando ad una prima ricostruzione dei fatti da parte della Polizia la ragazzina si sarebbe improvvisamente alzata per avvicinarsi alla finestra, nessuno avrebbe potuto però immaginare quali fossero le sue intenzioni. La 12enne si è lanciata dalla finestra, lasciando increduli coloro che hanno assistito alla vicenda avvenuta nella scuola media di Rapallo. La classe era situata al secondo piano, il violento impatto sul suolo le ha causato gravi ferite.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti. La 12enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, ha riportato diversi traumi agli arti inferiori. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non è noto se è in pericolo di vita. I compagni di classe della ragazzina sono sotto shock a causa dell’accaduto, anche la professoressa è sconvolta.

