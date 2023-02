San Giuliano Milanese, 50enne precipita per 9 metri: è grave

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio 2023 a in via Giosué Carducci a San Giuliano Milanese, comune della città di Milano. Intorno a mezzogiorno un uomo di 50 anni di origine straniera è precipitato dal balcone della sua abitazione, facendo un volo di 9 metri. L’impatto con il suo è stato forte ma fortunatamente non ha perso la vita.

In seguito alla segnalazione sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Sul posto anche il personale medico del 118, non solo in ambulanza ma anche con l’elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i dovuti rilievi del caso per capire come si sia svolti con esattezza i fatti nelle scorse ore a San Giuliano Milanese. Nel momento in cui il 50enne è stato soccorso era cosciente. Stando alle prima informazioni sulle sue condizioni di salute ha riportato gravi traumi.

La vittima è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie in seguito alla terribile caduta dal balcone. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, specie quella del probabile gesto volontario.

