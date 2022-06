Brescia, bimba di un anno precipita dalla finestra: è grave

Dramma nella serata di ieri, domenica 5 giugno 2022 a Brescia. Una bimba di un anno è precipitata dalla finestra dell’appartamento in cui vive con la sua famiglia situato in via Cadorna. Intorno alle 20, mentre era in casa con i genitori e il fratello, la giovanissima vittima è sfuggita alle attenzioni dei familiari ed è caduta dalla finestra facendo un volo di circa 5 metri.

Ad allarmare i soccorsi sono stati i suoi genitori, entrambi di origine egiziana, dopo essersi accorti di ciò che era appena accaduto. Sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri sera a Brescia tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. A causa del violento impatto sul suolo la bimba di un anno ha riportato diversi traumi. Trasportata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica in prognosi riservata.

La Polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda, al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella dell’incidente. La bimba si sarebbe sporta troppo dalla finestra ed è precipitata giù durante un momento di distrazione dei suoi genitori.

