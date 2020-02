Rocca di Papa, 80enne picchiata dai figli per l’eredità e la casa: denunciati

È successo a Rocca di Papa, comune della città di Roma. Un uomo di 55 anni e la sorella di 60 anni hanno minacciato e maltrattato l’anziana madre, una donna di 80 anni. Il motivo? I tre hanno litigato in modo davvero animato per l’eredità della donna e per l’intestazione del suo appartamento.

In seguito all’aggressione l’anziana donna di Rocca di Papa si è recata in ospedale per ricevere le cure necessarie, ha riportato un trauma contusivo agli arti superiori e al volto. Aveva anche ferite profonde, diverse escoriazioni, un trauma cranico e un ematoma regione sternale. Dopo averla visitata e medicata i medici hanno stimato una prognosi di venti giorni. In ospedale sono subito intervenuti i carabinieri, l’80enne ha raccontato di essere stata picchiata con violenza dai figli per motivi legati all’eredità e all’intestazione della casa.

Ai carabinieri l’anziana donna ha poi raccontato che i figli l’hanno colpita con pugni e calci al volto, l’hanno anche aggredita con un bastone su tutto il corpo. I figli della vittima sono stati denunciati per lesioni personali ed estersione. Nei loro confronti è scattato anche il divieto di avvicinamento alla vittima e la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. L’80enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minacciata e picchiata dai figli.