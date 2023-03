Milano, 31enne accoltellato dopo una lite: 28enne in manette

Sfiorata la tragedia nella serata di lunedì 20 marzo 2023 a Milano, in piazza Duca d’Aosta intorno alle 23.30. Una lite scoppiata tra un uomo di 28 anni gambiano e un uomo di 31 anni somalo è presto degenerata passando dagli insulti e le parole al sangue. Fuori dalla stazione centrale il primo si è scagliato con violenza contro la vittima, per ragioni ancora sconosciute.

In preda alla rabbia il 28enne lo ha più volte colpito con un coltello, ferendolo alla testa, al braccio e al torace. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Milano. Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a bloccare l’aggressore che ha continuato a colpire il 31enne anche in loro presenza.

Se non fossero riusciti a disarmarlo in tempo avrebbe ucciso la vittima, l’uomo è stato bloccato e arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Il 31enne in seguito alla violenta aggressione è stato invece trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico che si è rivelato necessario a causa delle ferite riportate. Dopo l’operazione è ancora ricoverato, in osservazione, ma non sembra essere in pericolo di vita.

