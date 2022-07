La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, giovedì 28 luglio 2022 nella zona Crescenzago di Milano, all’interno di un’abitazione situata in via Celentano. In seguito ad una furiosa lite avvenuta tra le mura domestiche un uomo marocchino di 36 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. Ad allarmare le forze dell’ordine intorno alle 22 sono stati alcuni vicini di casa segnalando una lite in famiglia.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri sera a Milano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in cortile, la compagna era invece affacciata alla finestra e lo indicava. Alla vista degli agenti il 36enne non si è affatto calmato, è infatti andato su tutte le furie e si è scagliato contro i poliziotti.

In poco tempo le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo, tre degli agenti sono però rimasti feriti a causa della colluttazione. Dopo l’aggressione sono stati portati in ospedale per ricevere le cure adeguate, dopo averli medicati i medici li hanno dimessi fortunatamente con pochi giorni di prognosi. Il 36enne è stato invece arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

LEGGI ANCHE -> Caselle Lurani, 45enne accoltellato alla gola: trovato morto in casa