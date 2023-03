Claudio Amendola sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, nell’ultima puntata che andrà in onda stasera su Rai Due, dove si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale. L’attore ha confessato di aver provato molte droghe in passato e ha dovuto fare i conti con delle dipendenze, come quella della cocaina.

Alla conduttrice ha raccontato: “Sono stato dipendente dalla cocaina. Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli.” Ha poi continuato dicendo che in alcune situazioni in cui sarebbe dovuto essere lucido non lo era, in quel momento lo spavento e la responsabilità lo hanno ‘costretto’ a tornare lucido. Lui dalla dipendenza ne è uscito da solo, senza l’aiuto di nessuno. L’attore ha fatto poi sapere di essere finito in carcere quando aveva 19 anni. Il motivo? Ha fatto una cavolata, è finito al Regina Coeli per un succhio di benzina, ha però rivelato che è stata per lui un’esperienza formativa.

A Belve durante l’intervista ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Francesca Neri. A detta sua oggi non c’è dolore, ma il dispiacere di non essere stati in grado di arrivare fino in fondo. In merito alla sfera sentimentale ha fatto sapere che deve ancora imparare molto, in generale è sempre stato amato più di quanto lui abbia amato.

LEGGI ANCHE -> Claudia Pandolfi a Belve svela: “Ho avuto una fidanzata”