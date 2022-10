Milano, 27enne ubriaco accoltella titolare del bar: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra giovedì 6 venerdì 7 ottobre 2022 a Milano, sui Navigli all’interno del bar Willy’s Pub. Il titolare del locale è stato accoltellato da un cliente, il motivo? Non gli aveva permesso di entrare perché era troppo ubriaco. Stando alle prime informazioni sul caso intorno all’1.30 di notte un ragazzo marocchino di 27 anni si è presentato davanti al locale in evidente stato di ebrezza ed è andato su tutte le furie quando il proprietario, un 47enne egiziano, non lo ha fatto entrare.

In preda all’ira il ragazzo si è prima scagliato contro gli arredi del locale e subito dopo ha aggredito il titolare del bar, colpendolo prima con calci e pugni e poi con due coltellate al torace e al volto. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, sui Navigli di Milano. Alla vista degli agenti però il 27enne non si è affatto calmato, ha infatti provato ad aggredire anche loro. I poliziotti sono stati costretti ad utilizzare il taser per bloccarlo.

Sul posto anche i sanitari del 118, la vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono ancora delicate ma non sembra essere in pericolo di vita. Anche il 27enne è stato portato in ospedale, dopo essere stato visitato e dimesso la Polizia lo ha arrestato con le accuse di lesioni gravi, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

