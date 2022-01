Milano, prende a pugni la fidanzata e le spacca il naso: 32enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di domenica, 9 gennaio 2022, a Milano intorno alle 8.30. In seguito ad una lite un uomo di 32 anni di origine peruviana ha colpito con ferocia la fidanzata, sua coetanea e connazionale. I due erano per strada quando lui l’ha colpita con violenti pugni al volto, le ha spaccato il naso. Il motivo? Si era rifiutata di recarsi con lui nel suo appartamento.

Di fronte al rifiuto della vittima il 32enne ha perso la testa e l’ha aggredita. Sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena violenta ad allarmare le forze dell’ordine per segnalare la lite in strada tra due persone in piazza Aspromonte a Milano. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda, la 32enne era in evidente stato di shock con il viso pieno di sangue.

Ai poliziotti la donna ha raccontato che da anni ha una relazione con colui che l’ha picchiata per strada. Ha poi fatto sapere che i due avevano trascorso insieme la serata e la nottata, quando però lui le ha chiesto di andare a casa sua lei ha detto di no ed è andato su tutte le furie. A causa delle ferite riportate la vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. In ospedale i medici dopo averla medicata l’hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni per la frattura delle ossa nasali. In passato l’uomo l’aveva già aggredita altre volte ma non lo aveva mai denunciato. Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate.

