Napoli, 45enne minaccia l’ex moglie con una pistola: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, maltrattata e perseguitata da tempo dall’ex marito violento, i fatti si sono svolti a Napoli. In preda alla paura e al terrore la vittima nella serata di ieri, mercoledì 5 ottobre 2022, si è recata al Commissariato Vicaria-Mercato. Ai poliziotti ha raccontato che poco prima l’uomo si era presentato a casa dei suoi familiari con una pistola, usata per minacciare sia lei che i suoi parenti.

La donna ha anche raccontato che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili e violenti comportamenti, in passato infatti l’ha più volte aggredita e minacciata. Dopo aver ascoltato la donna gli agenti si sono immediatamente recati nell’appartamento dei familiari della vittima, il marito però era già andato via.

Poco dopo i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo in via Rosaroll, non appena lo hanno identificato lo hanno portato in Commissariato. Si tratta di un 45enne originario di Napoli già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti di Polizia. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di atti persecutori. La moglie potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere perseguitata e maltrattata dal marito violento.

