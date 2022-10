Lino Guanciale, l’ex Antonietta svela: “Ho capito di essere lesbica”

Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono detti addio quattro anni fa dopo essersi amati per circa dieci anni. Dopo la fine della loro importante storia d’amore il noto ed amatissimo attore ha ritrovato l’amore con Antonella Liuzzi con la quale è convolato a nozze e ha avuto un figlio, Pietro. Lei invece ha totalmente cambiato vita.

In un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna l’attrice ha fatto sapere che superare la rottura per lei non è stato affatto facile. Dopo dieci anni insieme ha vissuto la separazione come un fallimento personale, con il tempo però ha ritrovato la serenità, ad oggi i due sono in buoni rapporti. Una rivelazione inaspettata ha spiazzato tutti, di che si tratta? Parlando dell’ex compagno ha detto: “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica.”

Antonietta Bello ha rivelato che per lei è stato tutto molto naturale, lo ha capito grazie ad un incontro con una donna conosciuta tramite amici in comune. Le due hanno avuto una relazione che però non è durata a lungo, oggi l’ex di Lino Guanciale è single.

