Amadeus ha pensato di abbandonare Sanremo? Il conduttore fa chiarezza

Da settimane non si fa che parlare della nuova edizione del Festival di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus su Rai Uno. Quando si è iniziato parlato del fatto che il pubblico non sarà presente in studio a causa dell’emergenza Coronavirus molti quotidiani hanno fatto sapere che il noto conduttore e Fiorello stavano prendendo in considerazione la possibilità di lasciare il noto festival della musica italiana.

Dopo la fuga di notizie il conduttore ha rotto il silenzio in un’intervista concessa a Marco Liorni nel programma Italia Sì. Amadeus ci ha tenuto a smentire le voci dicendo di non aver mai pensato di lasciare il Festival di Sanremo. A detta sua è sempre stato sereno e disteso, per lui è un privilegio fare Sanremo, lo hanno dipinto come ‘nervoso’ ma lui ha fatto sapere di non esserlo mai stato. Il conduttore ha chiarito di non aver mai pensato di abbandonare Sanremo, tra le varie cose ha infatti detto: “Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l’idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai.” Ha poi ribadito di non essere mai stato nervoso.

Amadeus smentisce le voci sul suo presunto abbandono al Festival di Sanremo

Amadeus ha fatto sapere che dal 2 gennaio ci sono 300 persone che stanno costruendo un bellissimo palco per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Nonostante ci sia un protocollo molto severo a causa dell’emergenza Coronavirus ha detto che Sanremo va avanti. A detta sua dovranno trovare un equilibrio tra combattere l’emergenza sanitaria e tornare a vivere. Il conduttore pensa che sa fondamentale non fermare la musica. Ha poi concluso dicendo che faranno cinque serate in modo insolito ma l’entusiasmo sarà quello di sempre.