Pierpaolo Pretelli si sfoga al GF Vip: “Mio fratello? Ha mentito”

Pierpaolo Pretelli ha incontrato il fratello Giulio ieri sera al Grande Fratello Vip, durante la 33esima puntata della quinta edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Al gieffino non stanno affatto piacendo le intromissioni della sua famiglia sul suo percorso. Soprattutto il fratello sta rilasciando interviste e sta facendo ospitate dove parla della sua esperienza nella casa. Giulio Pretelli ha più volte detto che faceva il tifo per Elisabetta Gregoraci, avrebbe preferito che il Pierpaolo iniziasse una relazione con lei e non con Giulia Salemi.

Ieri sera durante il loro confronto Giulio Pretelli al fratello ha detto che molte cose che ha dichiarato sono state travisate e fraintese. Alfonso Signorini però lo ha bacchettato in diretta dicendogli di rivelare ciò che sta dicendo nei salotti televisivi. Pierpaolo Pretelli non ha gradito che i suoi familiari non abbiano rispettato ciò che gli aveva chiesto prima di partecipare al Grande Fratello Vip. Cosa? Di non interferire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Il fratello gli ha detto che questa richiesta l’aveva fatta solo ai suoi genitori.

Dopo l’incontro con il fratello Pierpaolo Pretelli si è sfogato al GF Vip

Dopo la puntata Pierpaolo Pretelli si è sfogato con Andrea Zenga, parlando del confronto avuto con il fratello lo ha accusato di aver detto una bugia. In merito a ciò ha detto: “Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L’ho detto anche a lui.” Il gieffino ha poi detto che se aveva bisogno di soldi dopo il Grande Fratello Vip poteva darglieli lui non c’era bisogno di fare ospitate e interviste per guadagnare soldi in più. Molto infastidito per come Giulio si è comportato ha poi concluso dicendo: “Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto…”.