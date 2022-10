Rodengo, si barrica in casa per ore con il figlio di 4 anni: arrestato

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 5 ottobre 2022 a Rodengo Saiano, comune della città di Brescia. Un uomo separato dalla moglie e originario dell’Est Europa durante l’incontro con il figlio di quattro anni ha minacciato con una pistola l’assistente sociale ed è scappato con il piccolo. Insieme al figlio si è poi barricato in casa.

Sin da subito sono iniziate le trattative con l’uomo, affidate a un negoziatore specializzato dei carabinieri, queste sono andati avanti per ore. Tantissima è stata la paura e la preoccupazione, dopo molte ore sono riusciti a parlare al telefono con il bambino. Nella mattinata di oggi, giovedì 6 ottobre, l’uomo si è convinto e ha aperto la porta dell’appartamento in cui si era chiuso con il figlio di 4 anni, a Rodengo Saiano. È emerso che per questioni legate al figlio in passato il genitore aveva aggredito l’ex moglie e il suo avvocato.

Non appena è uscito dall’appartamento dell’uomo il procuratore di Brescia ha fatto sapere che il piccolo sta bene e la questione è stata risolta. Ha anche rivelato che il padre si è pentito dell’insano gesto che ha compiuto, ha poi concluso dicendo: “Tecnicamente è un sequestro di persona e sarà arrestato.”

