Borgosatollo, ubriaco picchia la madre: 33enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri a Borgosatollo, comune in provincia di Brescia, all’interno di un appartamento in Via Ugo Foscolo. Senza un apparente motivo un uomo di 33 anni è andato su tutte le furie e si è scagliato con molta violenza contro la madre di 63 anni, era completamente ubriaco.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della vittima dopo aver sentito le disperate urla provenire dal suo appartamento. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui di sono svolti i fatti, a Borgosatollo. Giunti all’interno dell’abitazione, dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo, il 33enne ha cercato di aggredire anche loro.

Ai militari la vittima ha raccontato che il figlio in preda alla furia si era recato nel suo appartamento. Ubriaco ha preso la porta a calci e pugni e non appena è entrato in casa ha più volte colpito anche lei, senza alcun motivo. La 63enne dopo essere stata aggredita dal figlio è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente però non ha riportato gravi ferite. Il figlio violento è stato invece portato in caserma, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti e resistenza.

