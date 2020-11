Roma, per anni picchia e insulta i genitori anziani: arrestato 50enne

È finalmente finito l’incubo di una coppia di anziani insultati e maltrattati dal figlio 50enne tra le mura domestiche, all’interno di un appartamento situato a Lunghezza, zona periferica di Roma. Stanco dei maltrattamenti fisici e psicologici, l’anziano uomo ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Al telefono agli agenti ha detto che lui, un uomo di 82 anni, e la moglie di 79, non riuscivano più a gestire il comportamento del figlio violento.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui avvenivano gli episodi violenti nella periferia di Roma. Agli agenti hanno raccontato che il figlio li insultava e picchiava da circa quattro anni. Si scagliava contro di loro soprattutto quando faceva abuso di alcolici. Nel 2019 il 50enne era stato già arrestato. Dopo aver ottenuto la sospensione condizionale della pena aveva ricominciato a maltrattare i suoi genitori. In un recente episodio di violenza aveva anche fatto cadere l’anziano padre a terra.

In seguito alle dovute indagini i poliziotti hanno accertato il comportamento violento del figlio della coppia. Il 50enne è stato quindi arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Dopo l’attesto è stato condotto in carcere. I suoi genitori potranno finalmente riprendere a vivere serenamente la loro vita. Potranno smettere di avere più paura di essere maltrattati e picchiati dal figlio violento.