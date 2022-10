I fatti si sono svolti a Paceco, comune del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia, dove un bambino appena nato è stato abbandonato subito essere venuto al mondo. Di certo per lui la vita non è iniziata nel migliore dei modi, ha rischiato di morire ma fortunatamente la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.

A notare il neonato in una stradina di campagna non molto trafficata è stato un contadino che ha subito allarmato le forze dell’ordine quando ha capito che si trattava di un bambino. Il piccolo era stato chiuso dentro un sacchetto di plastica, dove è stata trovata anche la placenta. È molto probabile che la madre abbia partorito in casa e che il piccolo sia stato poi portato lì. Si tratta di una strada di campagna piuttosto isolata, se il contadino non fosse passato di lì il neonato sarebbe morto. In attesa dei soccorsi la moglie del contadino lo ha avvolto in una coperta. Gli agenti indagano per scoprire chi abbia potuto compiere un gesto così crudele. Stanno anche visionando le immagini di una telecamera che si trova nella zona.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Paceco. Dopo aver prestato i primi soccorsi al neonato il personale del 118 lo ha subito trasportato in ospedale. Il piccolo è costantemente monitorato e fortunatamente le sue condizioni di salute sembrano essere buone.

