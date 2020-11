Ragusa, neonato gettato nella spazzatura: era dentro un sacchetto

Sfiorata la tragedia nella serata di ieri 4 novembre a Ragusa, un neonato è stato trovato dentro un mastello della raccolta indifferenziata in via Saragart. A trovarlo è stato un passante, sentendo il pianto del piccolo pensava inizialmente che si trattasse di un cucciolo abbandonato poi l’amara scoperta, era un neonato. Il piccolo era avvolto da una coperta ed era stato gettato dentro un sacchetto. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

Dopo essere stato trovato il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Fortunatamente le sue condizione di salute sono risultate essere buona. Per precauzione è stato comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva prenata ma non sembra essere in pericolo di vita.

Intanto, la Polizia indaga sulla triste vicenda per cercare di scoprire chi abbia potuto abbandonarlo in questo terribile modo. Nessuna ipotesi al momento può essere esclusa. Per non farsi scoprire chi ha abbandonato il neonato potrebbe averlo portato in una zona diversa da quella in cui è stato partorito con lo scopo di depistare le indagini delle forze dell’ordine. Poco dopo essere venuto al mondo il piccolo ha già vissuto una drammatica esperienza di vita. Se non lo avessero trovato in tempo avrebbe potuto non farcela, fortunatamente però sta bene.