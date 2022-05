Brescia, vicini di casa si prendono a bastonate in strada: arrestati per rissa

La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, lunedì 23 maggio 2022 a Brescia, in via Della Valle. Intorno alle 20 è scoppiata un’accesa lite tra vicini di casa, questa in poco tempo ha preso una brutta piega. Padre e figlio di soli 17 anni si sono scontrati con due uomini che condividono lo stesso appartamento, i due hanno 45 e 39 anni.

Per ragioni ancora da chiarire hanno iniziato a litigare e ad insultarsi per strada, davanti agli occhi di molti testimoni. Poco dopo sono arrivati alle mani, si sono picchiati anche a colpi di bastoni. In preda alla preoccupazione sono stati alcuni vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per sedare la furiosa lite tra i quattro uomini. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri sera a Brescia. Gli agenti li hanno divisi e riportato la calma, evitando che la situazione degenerasse ancora.

Sul posto anche alcune ambulanze, i protagonisti della vicenda sono stati portati in ospedale per ricevere le cure adeguate. A causa delle botte hanno riportato tutti lievi ferite, dopo essere stati medicati sono stati portati in Questura. I quattro uomini sono stati arrestati per rissa. I poliziotti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti e per scoprire i motivi che li abbiano spinti a picchiarsi in modo così violento per strada.

