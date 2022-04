Brescia, 17enne violentata nel parcheggio: 20enne finisce in manette

I fatti si sono svolti lo scorso sabato a Brescia, nel parcheggio di una discoteca. Una giovane ragazza di 17 anni si trovava lì per festeggiare il 18esimo compleanno di un suo amico. Durante la festa ha conosciuto un ragazzo poco più grande di lei, un 20enne di origini straniere. Tra loro sembra esserci stata subito complicità e sintonia, insieme sono usciti dal locale ma lei non poteva certo immaginare cosa le avrebbe fatto.

Non appena sono arrivati nell’auto del ragazzo lei ha rifiutato le sue avances, atteggiamento che lui non ha preso affatto bene. Il 20enne non ha infatti accettato il rifiuto della ragazza, mentre la vittima provava a respingerlo ha abusato sessualmente di lei. Non vedendola rientrare alcuni suoi amici si sono preoccupati e sono andati a cercarla, l’hanno trovata nel parcheggio in preda alla disperazione e seminuda.

Immediato è stato l’intervento del 112 sul luogo della terribile vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Brescia, sono stati subito allarmati anche i genitori della 17enne. La ragazza è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti del caso, grazie alla descrizione fornita da lei alle forze dell’ordine gli agenti in poco tempo hanno rintracciato il suo stupratore. Il 20enne è stato subito arrestato e portato in carcere.

