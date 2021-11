Treviglio: allarme violenza sessuale su ragazzine minorenni

In queste ore il Commissario di Treviglio è al lavoro per verificare cinque denunce di violenza sessuale sporte da alcune ragazzine minorenni.

Le persone coinvolte hanno tra i 15 e 18 anni (o poco meno): i carnefici, ragazzi loro coetanei.

Un tremendo mix di alcol e droghe, uniti ad una serata passata a sballarsi in giro per locali e pub, in una compagnia molto numerosa.

Quattro casi di quelli denunciati hanno visto la presenza dei genitori, i quali hanno accompagnato le ragazze dalla Polizia. Nel quinto caso, la denuncia è arrivata direttamente dalla scuola, quando l’insegnante ha saputo quanto successo.

Cinque casi molto simili tra loro, tra Treviglio e Caravaggio, nella bassa bergamasca.

Gli inquirenti, ora, dovranno ricostruire quanto successo, fatti e circostanze.

Le parole della Polizia di Treviglio

“L’abuso sistematico dell’alcol, talvolta assunto insieme a sostanze stupefacenti che abbiamo registrato in questi episodi, non può che preoccupare“, dichiara il dirigente di polizia.

“Rende i ragazzi e le ragazze incapaci di gestire la situazione, facendo perdere il controllo.

E’ chiaro che serve l’impegno di tutti, dalle scuole alle famiglie, fino a chi si occupa di sociale per lavorare sulla prevenzione attraverso la formazione e il dialogo.

Perchè l’azione repressiva, con l’avvio dell’attività investigativa quando queste ragazze vengo in Commissariato, è già una forma di fallimento per la nostra società“, conclude.

Il reato di violenza sessuale

L’articolo 609 del Codice Penale disciplina il reato di violenza sessuale.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, tutti coloro che hanno rapporti sessuali con una persona minorenne, non può scusarsi dicendo di avere ritenuto che la persona in questione avesse più di 14 anni (Cass. sent. n. 17370/19 del 23/04/2019).

Significa che esiste l’obbligo di accertare la data di nascita, chiedendo anche un documento di identità, in caso contrario si incorre nel grave reato di atti sessuali con minorenne.