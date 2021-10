Palermo, violenta e picchia la moglie per anni: 54enne arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata per anni dal marito violento, i fatti si sono svolti a Palermo. Stanca di subire le continue violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, dopo sette anni di matrimonio la vittima nei mesi scorsi ha trovato il coraggio di lasciarlo e di recarsi dalle forze dell’ordine per denunciarlo. Agli agenti ha raccontato che l’uomo la picchiava spesso e la costringeva ad avere rapporti sessuali anche quando lei si rifiutava.

L’uomo, un 54enne, la picchiava anche quando era incinta, più volte ha abortito a causa delle percosse. La donna era stata anche segregata in casa dal marito, un appartamento situato a Corso dei Mille a Palermo. Teneva la porta chiusa con un catenaccio per non farla uscire. Nei suoi confronti aveva una gelosia morbosa, le ripeteva che l’avrebbe uccisa se fosse stata con un altro uomo. In passato, in seguito all’ennesima aggressione la vittima era finita in ospedale, davanti ai loro genitori in quell’occasione aveva promesso che non l’avrebbe più picchiata ma così non è stato.

Ai poliziotti la donna ha raccontato che quando provava a rifiutare di avere rapporti sessuali lui prima la picchiava e poi la portava in camera da letto con la forza. Lei per evitare di farsi picchiare ancora gli permetteva di abusare di lei. In seguito alla denuncia la vittima è stata portata in una struttura protetta, lui ha continuato a perseguitare lei e il suo nuovo compagno. Il 54enne più volte si è anche recato sotto casa dei genitori dell’ex moglie per insultarli e minacciarli. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni dell’ex moglie. Resterà in carcere fino alla data del processo.

