Rocca di Botte, crolla porta di calcio: muore bimba di 5 anni

La drammatica vicenda è avvenuta ieri, martedì 19 ottobre 2021 a Rocca di Botte, comune della provincia dell’Aquila in Abruzzo. A perdere la vita una bimba di soli cinque anni originaria di Acilia, Sofia Piccoli. Insieme ai suoi genitori si era recata nella casa dei nonni per trascorrere qualche giorno di relax, una vacanza che però si è trasformata in una tragedia.

La piccola era entrata in un campetto comunale in disuso per giocare con il cane. Mentre si trovava nei pressi della porta di calcio questa le è improvvisamente caduta addosso, colpendola alla testa. L’impatto è stato violentissimo, i suoi genitori in preda alla disperazione hanno subito allarmato i soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Rocca di Botte. Sul posto anche l’eliambulanza dall’Aquila e i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare la piccola Sofia Piccoli, per la giovanissima vittima però non c’è stato nulla da fare.

In seguito al terribile incidente il luogo dell’incidente è stato posto sotto sequestro, il cancello del campo sportivo è stato chiuso con un lucchetto. La procura di Avezzano indaga per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e altri aspetti della tragedia. Il pm sta verificando le cause del crollo della porta e le modalità di sicurezza della struttura.

