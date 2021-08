Lignano, 18enne violentata dal branco: era in vacanza con la famiglia

La presunta violenza sessuale si è svolta a Lignano Sabbiadoro, dove una ragazza di 18 anni si trovava in vacanza con la sua famiglia. Dopo aver incontrato un ragazzo che aveva conosciuto nello stesso luogo l’anno precedente, la vittima ha deciso di seguire lui e i suoi due amici a casa loro. Giunti sul posto però questi hanno iniziato ad abusare sessualmente di lei.

Poco dopo in casa sono arrivati altri due ragazzi, a turno tutto il branco l’avrebbe violentata. Non appena le hanno permesso di andare via la 18enne si è precipitata da un amico bagnino per raccontagli cosa le fosse appena successo, dopodiché si è recata dai suoi genitori e ha raccontato tutto anche a loro. In preda alla furia il padre si è immediatamente recato dai cinque ragazzi, nell’abitazione in cui sembra essere avvenuta la violenza sessuale. L’uomo fuori di sé ha tentato di sfondare la porta, preoccupati i vicini di casa hanno quindi allarmato le forze dell’ordine.

Branco violenta 18enne a Lignano Sabbiadoro? La polizia indaga

Tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Lignano Sabbadoro. Quando gli agenti hanno bloccato il padre della vittima lei ha raccontato il motivo che lo aveva fatto infuriare. Ai poliziotti ha spiegato che poco prima quel branco di ragazzi aveva abusato sessualmente di lei. Sembra che la 18enne abbia anche confessato che lo scorso anno uno di quei ragazzi l’avesse già violentata, in quell’occasione non aveva però sporto denuncia.

I ragazzi accusati di averla violentata hanno ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza, secondo la loro versione dei fatti però era consenziente. La polizia indaga per cercare di chiarire come siano andate con esattezza le cose.

