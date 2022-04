Bergamo, si getta con l’auto nel fiume: la moglie muore annegata

Dramma nella serata di ieri, martedì 19 aprile 2020 a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. Un’auto è finita improvvisamente nel fiume causando la morte di una donna di 44 anni, Romina Vento. All’interno del veicolo c’era anche il marito, il 49enne Carlo Fumagalli, lui però è riuscito a salvarsi. All’inizio si pensava ad un tragico incidente, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine è però emerso che l’uomo si sia gettato volontariamente nel fiume per uccidere la moglie.

Non appena l’auto è finita nel fiume il 49enne è subito uscito dal veicolo e si è dato alla fuga, lasciando la moglie lì. Alcuni testimoni lo hanno visto nuotare e allontanarsi. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dei sommozzatori sul luogo della terribile vicenda che si è svolta ieri sera in provincia di Bergamo. Il corpo della donna è stato trovato dopo circa un’ora ma per lei non c’era ormai più nulla da fare, era già morta.

Sembra che la vittima avesse deciso di lasciare il marito ed è per questo motivo che lui l’ha uccisa facendola annegare nel fiume. Gli agenti dopo qualche ora lo hanno rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio. La coppia ha due figlie di 15 e 10 anni, entrambe erano a casa.

LEGGI ANCHE -> Roma, bimbo di 6 anni schiacciato dal quad: indagata 26enne