La vicenda si è svolta a Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona, dove una donna di 41 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, un casolare in campagna. La vittima è Ilaria Maiorano, stando alle prime informazioni sul caso è stata massacrata di botte, ad ucciderla sarebbe stato il compagno, un cittadino straniero.

Dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi molti piccoli. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire come si siano svolti con esattezza i fatti e il movente che abbia spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. Sul luogo dell’omicidio è intervenuta anche la Polizia.

Il compagno della vittima è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri e portato in caserma per essere interrogato in merito alla drammatica vicenda. Sul luogo del delitto, a Padiglione di Osimo, si stanno recando alcuni familiari del presunto assassino, di origine marocchina. Stando a quanto è emerso i due erano convolati a nozze, spesso frequentavano la moschea locale. L’imam della comunità islamica ha fatto sapere che, almeno all’apparenza, sembrava una famiglia tranquilla. Sul posto anche il sindaco di Padiglione, Simone Pugnaloni, intervistato da Ancona Today ha fatto sapere che conosceva bene Ilary, i due in passato erano stati compagni di scuola.

