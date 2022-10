Ladispoli, non risponde al telefono per giorni: trovato morto in casa

Ennesimo caso della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Ladispoli, comune della città di Roma. Un uomo anziano di 80 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, dove viveva da solo. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il figlio della vittima perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. Continuava a chiamarlo al telefono senza ottenere nessuna risposta ed è per questo che si è preoccupato.

Le sue preoccupazioni erano del tutto fondate, non appena sono arrivati sul posto i Carabinieri hanno suonato alla porta ma non ha risposto nessuno. Per entrare all’interno dell’appartamento situato a Ladispoli è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri sono saliti dal balcone e ha tagliato l’inferriata di sicurezza per poter entrare in casa, dove ad attenderli c’era l’amara sorpresa. L’80enne era in casa, ma privo di vita.

Sul posto anche il personale medico del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano uomo, morto probabilmente da giorni. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Al momento non è ancora noto se a causare la morte dell’uomo sia stato un improvviso malore o qualcos’altro.

