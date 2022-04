Ladispoli, lite finisce in tragedia: marito e moglie gravi, ferita anche la figlia

Dramma nella mattinata di oggi a Ladispoli, in provincia di Roma, dove una lite scoppiata tra le mura domestiche si è trasformata in una vera e propria tragedia. In seguito ad un furioso litigio un uomo di 48 anni ha raggiunto la moglie 47enne nel bagno e l’ha più volte ferita alla pancia e alle braccia con un coltello da cucina.

In preda alla paura la figlia della coppia, una ragazza di 17 anni, ha provato a mettersi in mezzo per difendere la madre ma l’uomo ha ferito anche lei. Il 48enne si è poi ferito all’addome con lo stesso coltello utilizzato per colpire la moglie e la figlia. Sentendo le disperate urla provenire dalla loro abitazione i vicini di casa si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Ladispoli immediato è stato l’intervento dei carabinieri e delle ambulanze. Sul posto anche l’elisoccorso.

La 47enne è stata trasportata d’urgenza al San Camillo in condizioni disperate, dove lotta tra la vita e la morte. La figlia è stata invece trasportata al Bambino Gesù in codice rosso. Anche l’uomo è in condizioni disperate, con l’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale Gemelli, come la moglie è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

