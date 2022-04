Napoli, aggredisce la moglie e la minaccia con una mannaia: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di martedì 19 aprile 2022 a Napoli, all’interno di un’abitazione situata in vico della Calce. Un uomo di 32 anni di origine nigeriana in seguito ad un furioso litigio scoppiato tra le mura domestiche si è scagliato violentemente contro la moglie, l’ha minacciata e picchiata.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Napoli. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato fuori dall’appartamento della coppia due dipendenti di un centro antiviolenza. A chiamarli poco prima era stata proprio la donna dicendo di essere da tempo vittima di violenze e minacce da parte del marito.

I poliziotti dopo aver fatto irruzione in casa hanno subito bloccato il 32enne, la moglie era terrorizzata. Agli agenti ha raccontato che il marito l’aveva aggredita e minacciata di morte con una mannaia. Ha fatto poi sapere che subiva i suoi comportamenti violenti da tempo, anche davanti ai loro figli minorenni. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e minacce aggravate, gli agenti hanno anche trovato la mannaia usata per minacciare la moglie e l’hanno sequestrata.

