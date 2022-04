Crema, perseguita e minaccia l’ex marito: scatta il divieto di avvicinamento

I fatti si sono svolti a Crema, comune in provincia di Cremona, dove una donna di 50 anni ha perseguitato e minacciato a lungo l’ex marito. In più occasioni l’ha inseguito con l’auto, ha tentato anche di speronarlo con la sua auto, il motivo del suo comportamento? Non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio.

Davanti agli amici aveva più volte insultato e minacciato l’ex marito. Mentre lui si trovava al ristorante gli ha anche lanciato un piatto pieno di cibo. Questo l’ultimo episodio che ha spinto l’uomo a recarsi in caserma per denunciare la 50enne per stalking, stanco di subite i suoi comportamenti persecutori. Le indagini delle forze dell’ordine sono iniziate a gennaio, quando la donna ha messo in pericolo di vita non solo l’ex coniuge ma anche altri automobilisti mentre ha tentato di speronare la sua auto.

In seguito alle indagini dei carabinieri nei confronti della 50enne di Crema è stato emesso un divieto di avvicinamento all’ex marito, ai luoghi che abitualmente frequenta e al suo appartamento. La donna non può nemmeno provare a mettersi in contatto con lui, non solo telefonicamente ma anche sui social.

LEGGI ANCHE -> Bergamo, si getta con l’auto nel fiume: la moglie muore annegata