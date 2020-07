Valperga, minaccia di uccidere la sua famiglia: il figlio lo fa arrestare

La spaventosa vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Valperga, comune della città di Torino. Un uomo di 33 anni di origine rumena ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, dalla quale si sta separando, e dei loro tre figli recandosi a casa loro completamente ubriaco. L’ultimo episodio di violenza era avvenuto a giugno. A causa del suo comportamento violento era stato emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.

Il 33enne si è presentato a casa della sua famiglia ubriaco. Giunto all’interno dell’abitazione si è recato in cucina e ha continuato a bere vino. Subito dopo ha impugnato un coltello e ha minacciato di uccidere l’intera famiglia se avessero chiesto aiuto. Due dei tre figli della coppia terrorizzati e in lacrime si sono rifugiati nelle loro camere. Il più grande dei fratelli ha invece trovato il coraggio di allarmare di nascosto del padre le forze dell’ordine per mettere fine all’ennesimo episodio di violenza e paura.

In seguito alla richiesta di aiuto del figlio della coppia, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della spaventosa vicenda avvenuta pochi giorni fa a Valperga. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo completamente ubriaco e in evidente stato di agitazione. Il 33enne è stato arrestato per i reati di violenza e atti persecutori ai danni della moglie, dopodiché è stato portato in carcere.