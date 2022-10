Napoli, calci e pugni al padre per soldi: 44enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri a Napoli, durante un controllo di routine del territorio gli agenti del Commissariato Secondigliano sono stati fermati da un giovane ragazzo. Agli agenti ha raccontato che lo zio si era scagliato con violenza contro il padre, suo nonno. Al momento dell’aggressione lui era in casa ed è per questo che il 44enne era poi andato via.

Giunti all’interno dell’abitazione dell’anziano uomo i poliziotti lo hanno trovato a terra in stato confusionale. Il figlio lo aveva colpito con violenti calci e pugni. Il motivo? Era andato su tutte le furie perché non aveva assecondato la sua richiesta di denaro. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri pomeriggio a Napoli. I sanitari lo hanno visitato e medicato ma per fortuna l’anziano uomo non ha riportato gravi ferite.

Nella serata di ieri è arrivata un’altra segnalazione in commissariato, gli agenti si sono quindi precipitati sul posto. Il 44enne si era recato di nuovo sotto casa del padre e pretendeva di entrare, i poliziotti lo hanno rintracciato nei dintorni del garage. Alla vista dei militari l’uomo è andato su tutte le furie, ha iniziato ad insultare e aggredire anche loro. Con non poca fatica sono poi riusciti a bloccarlo. L’uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

