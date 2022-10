Dramma nella serata di ieri, domenica 9 ottobre 2022 a Genova Prà. Claudio Evangelista, un uomo di 42 anni con problemi psichiatrici, si è scagliato con violenza contro il padre 77enne uccidendolo. Lo ha colpito una decina di volte con un coltello da cucina, il motivo? Non riusciva a dormire perché il padre, Francesco, teneva il volume della televisione troppo alto.

Fatale per il 77enne è stato il fendente al cuore, immediato è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo dell’omicidio avvenuto ieri sera a Genova Prà, per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari si è infatti rivelato del tutto inutile. Ad allarma i soccorsi sono state la moglie e la figlia della vittima. Entrambe era in caso quando il 42enne ha ucciso il padre, alle forze dell’ordine giunte sul posto hanno raccontato che l’aggressione si è consumata in pochi istanti, non sono riuscite a fare nulla per fermare l’uomo.

Il padre stava guardando la tv mentre il figlio cercava di riposare in camera sua, a causa del volume troppo alto ha perso la testa e lo ha aggredito con ferocia. Quando Claudio Evangelista è stato arrestato dalla Polizia, seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri, non ha detto nulla in merito al suo insano gesto.

