Un altro dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti in una zona periferica di Mantova, a perdere la vita una donna di soli 59 anni. Ad allarmare i Vigili del fuoco arrivati sul posto sono stati alcuni vicini di casa i quali hanno segnalato un odore disgustoso provenire dall’abitazione della vittima. Giunti sul posto i pompieri hanno forzato la porta di ingresso e hanno trovato la donna senza vita dentro il box doccia. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

Stando alle prime informazioni del caso sembra che la morte risalga almeno ad un mese fa. Quando è morta la donna era da sola con il suo cane all’interno del suo appartamento a Mantova. Da qualche settimana i suoi vicini di casa non la vedevano, avevano anche provato a suonare al campanello più volte ma a rispondere era stato solo il cane. In casa i Vigili del fuoco hanno infatti trovato l’amico a quattro zampe della donna che vegliava il suo cadavere. L’animale era denutrito e disidratato, anche lui ha rischiato di morire.

Al momento non è stata ancora accertata la causa del decesso, sembra però che a stroncare la vita della 59enne sia stato un improvviso malore. In casa non sono stati trovati segni di effrazione o di colluttazione, era tutto in ordine. Il cane della vittima dopo essere stato soccorso è stato portato al canile municipale. Intanto le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare la sorella della 59enne.

