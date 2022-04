Roma, bimbo di 6 anni schiacciato dal quad: indagata 26enne

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 18 aprile 2022 a Olevano Romano, in provincia di Roma. Una serena e divertente giornata per festeggiare la Pasquetta in compagnia di amici e familiari si è trasformata improvvisamente in una vera e propria tragedia. Lorenzo, un bimbo che oggi avrebbe compiuto sei anni, ha perso la vita mentre faceva un giro in quad con un’amica di famiglia.

La ragazza, una 26enne, per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo del quad. Questo ribaltandosi ha schiacciato la giovanissima vittima, anche lei è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. In seguito al tragico incidente avvenuto ieri in provincia di Roma immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda. La 26enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Colleferro, per il piccolo di sei anni purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, al loro arrivo era già morto.

Il cadavere del bimbo è stato trasportato al policlinico Tor Vergata per l’esame autoptico, il quad è stato invece sequestrato per i dovuti accertamenti del caso. La 26enne è al momento indagata, era previsto per oggi l’interrogatorio con i carabinieri per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

