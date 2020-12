Pisana, ubriaco picchia ancora la moglie davanti al figlio: arrestato 45enne

Nella serata di ieri, giovedì 10 dicembre 2020, una donna è stata violentemente aggredita dal marito 45enne all’interno della loro abitazione a Pisana, un quartiere di Roma. Tutto è successo in seguito ad un violento litigio scoppiato per banali motivi tra le mura domestiche. Ad assistere all’ennesimo episodio di violenza il figlio della coppia, un bambino di soli otto anni.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri sera nel quartiere Pisana a Roma. Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo faceva continuamente abuso di alcol e spesso sfogava la sua rabbia contro di lei quando era ubriaco. Non era infatti la prima volta che la picchiava. I maltrattamenti andavano avanti ormai da tempo ed erano sempre più ricorrenti.

Fino ad ora la 45enne non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo perché aveva paura delle ritorsioni da parte dell’uomo. Il 45enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna potrà finalmente tornare a vivere con serenità la sua vita insieme al figlio, senza avere più paura di essere picchiata dal marito violento.