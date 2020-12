Cenisia, picchia gli anziani genitori per soldi: arrestato 47enne

La violenta vicenda si è svolta a Cenisia, quartiere della città di Torino. Un uomo di 47 anni ha minacciato e maltrattato i suoi genitori di 82 e 73 anni all’interno del loro appartamento dopo una lite. Il motivo? Pretendeva continuamente che assecondassero le sue richieste di denaro. I soldi gli servivano per acquistare sostanze stupefacenti e alcool. Durante il violento litigio ha anche rotto alcuni mobili dell’appartamento.

In preda alla paura e stanchi di subire i continui maltrattamenti del figlio violento, le vittime hanno trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nel quartiere Cenisia di Torino. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il 47enne in evidente stato di agitazione, mentre inveiva ancora contro i suoi anziani genitori.

Ai carabinieri le due vittime hanno confessato che non era la prima volta che il figlio violento li maltrattava e picchiava. I maltrattamenti andavano infatti avanti da circa due anni a causa delle continue richieste di denaro che avanzava nei confronti dei suoi anziani genitori. Il 47enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni due suoi genitori. Questi potranno finalmente smettere di avere paura e vivere con serenità la loro vita.